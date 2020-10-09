"Гоша мёрзнет": вологжанин ради своего крокодила хотел уехать в Сочи

Находившийся под надзором вологжанин попросил разрешения в полиции на переезд в Сочи, так как его крокодил Гоша мёрзнет на русском Севере.
"Житель Тарногского района Вологодской области 1993 года рождения, освободившийся условно-досрочно из мест лишения свободы, пришёл в местное отделение полиции с сумкой, в которой принёс живого крокодила. Мужчина пояснил, что где-то в Архангельской области купил рептилию, это его домашнее животное. Он попросил полицейского снять его с учета в Вологодской области, чтобы он смог отмечаться в Сочи, куда собрался переезжать", — рассказали агентству ТАСС в пресс-службе МВД по Вологодской области.
Полицейские поинтересовались, а почему именно в Сочи он хочет переехать?
"Когда у него спросили, зачем ему в Сочи, он пояснил, что его "друг Гоша здесь мёрзнет". При этом открыл сумку, а в ней был живой крокодил", — рассказали в полиции, отметив, что в настоящее время решается вопрос, что делать с животным, возможно, передать в зоозащитную организацию.
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