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Путину доверяют свыше 67 процентов россиян, подсчитал ВЦИОМ

Большинство россиян по-прежнему доверяет главе государства, выяснили социологи.

Путину доверяют свыше 67 процентов россиян, подсчитал ВЦИОМ

"Президенту России Владимиру Путину доверяют большинство опрошенных россиян Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 67,7% указали президента, 28,1% сообщили о недоверии к нему. Опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 62,4%, не одобряют — 28,1%", — говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

Опрос проводился методом телефонного интервью, опросили 11,2 тысячи россиян.

"Опрос проводился с 28 сентября по 4 октября. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые ВЦИОМ проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%", — говорится в пояснении к данным исследования.

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