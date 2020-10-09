Путину доверяют свыше 67 процентов россиян, подсчитал ВЦИОМ

Большинство россиян по-прежнему доверяет главе государства, выяснили социологи.

"Президенту России Владимиру Путину доверяют большинство опрошенных россиян Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 67,7% указали президента, 28,1% сообщили о недоверии к нему. Опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 62,4%, не одобряют — 28,1%", — говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

Опрос проводился методом телефонного интервью, опросили 11,2 тысячи россиян.

"Опрос проводился с 28 сентября по 4 октября. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые ВЦИОМ проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%", — говорится в пояснении к данным исследования.