В Совфеде предложили повысить выплаты малоимущим семьям с детьми

В верхней палате парламента РФ предлагают увеличить выплаты на детей российским малоимущим семьям.

"Особый акцент должен быть сделан на мерах по поддержке детей, это наш бесспорный приоритет, который не подвергается сомнению и на который точно нельзя жалеть денег. При работе над бюджетом надо предусмотреть возможность увеличения выплат на детей семьям с низкими доходами уже со следующего года", — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета с участием главы Минфина РФ Антона Силуанова.

Она напомнила министру финансов, что в бюджете должны быть предусмотрены средства на жильё детям-сиротам, а также на организацию горячего школьного питания в регионах.