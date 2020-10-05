В верхней палате парламента РФ предлагают увеличить выплаты на детей российским малоимущим семьям.
"Особый акцент должен быть сделан на мерах по поддержке детей, это наш бесспорный приоритет, который не подвергается сомнению и на который точно нельзя жалеть денег. При работе над бюджетом надо предусмотреть возможность увеличения выплат на детей семьям с низкими доходами уже со следующего года", — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета с участием главы Минфина РФ Антона Силуанова.
Она напомнила министру финансов, что в бюджете должны быть предусмотрены средства на жильё детям-сиротам, а также на организацию горячего школьного питания в регионах.
"Особое внимание при принятии бюджета необходимо уделить вопросу предоставления жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Совет Федерации также продолжит контролировать ситуацию с обеспечением школьников начальных классов горячим питанием. Именно Совет Федерации инициировал корректировку методики распределения средств на эти цели, благодаря чему сейчас все регионы попали в программу и уже с текущего года могут получать финансирование", — уточнила спикер Совфеда.
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