В Крыму с начала года отдохнули более пяти миллионов туристов

В октябре санатории и отели Крыма загружены на 80 процентов, с начала 2020 года полуостров посетили более пяти миллионов туристов.

"По состоянию на 1 октября, за 9 месяцев 2020 года в Крыму отдохнули более 5 млн туристов, точная цифра турпотока составила 5,073 млн человек. В октябре также сохраняется высокий уровень загрузки отелей и санаториев, достигая более 80%, активно бронируются места размещения на ноябрь и новогодние праздники", — написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Он отметил, что в сентябре на полуострове побывали 1,11 млн отдыхающих, значительно увеличилось число приехавших в отпуск на автомобилях.