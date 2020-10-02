В октябре санатории и отели Крыма загружены на 80 процентов, с начала 2020 года полуостров посетили более пяти миллионов туристов.
"По состоянию на 1 октября, за 9 месяцев 2020 года в Крыму отдохнули более 5 млн туристов, точная цифра турпотока составила 5,073 млн человек. В октябре также сохраняется высокий уровень загрузки отелей и санаториев, достигая более 80%, активно бронируются места размещения на ноябрь и новогодние праздники", — написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Он отметил, что в сентябре на полуострове побывали 1,11 млн отдыхающих, значительно увеличилось число приехавших в отпуск на автомобилях.
"Только за сентябрь в Крыму отдохнули 1,11 млн туристов. Средняя загрузка работающих средств размещения составила от 70% до 90%. В прошлом году объекты в этот период были загружены на 44-50. За сентябрь на полуостров приехало в 1,6 раза больше автотуристов, чем в сентябре прошлого года. Их количество превысило 670 тыс. человек", — отметил глава Крыма.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".