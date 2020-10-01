Лимит страхового возмещения по банковским вкладам россиян с 1 октября повышается до 10 млн руб. для особых жизненных обстоятельств. В остальных случаях компенсация останется прежней — 1,4 млн руб.

Если вкладчик имеет несколько счетов эскроу для строительства жилья в одном банке на общую сумму более 10 млн рублей, возмещение выплачивается по каждому вкладу, но в целом не более 10 млн рублей", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

"В список особых жизненных обстоятельств вошли продажа вкладчиком жилого помещения или земельного участка с домом, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат, пособий, исполнение решения суда, получение грантов в форме субсидий.

На сумму 1,4 млн рублей будут застрахованы счета малых предприятий, общественных и религиозных организаций.

"Под страхование вкладов попадают депозиты малых предприятий, гаражных и жилищных кооперативов, а также на депозиты социальных некоммерческих организаций (НКО) и иных общественных организаций, если они не включены в реестр иностранных агентов.

В число НКО, которые смогут получить выплату, войдут садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, благотворительные фонды, а также религиозные организации. Максимальная сумма возмещения по их счетам составит 1,4 млн рублей", — говорится в документе.