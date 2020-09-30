Сенатор Рязанский вступился за накопительные пенсии

Зампред профильного Комитета Совфеда считает, что идея накопительной части пенсии россиян — правильная.

Ранее глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал предложение профсоюзов об отмене накопительной части пенсии россиян.

"Сама идея накопительной пенсии (дополнительных возможностей накопить средства за время трудовой деятельности) правильная, поэтому способов накопить себе на старость должно быть несколько, включая банковскую систему, накопительные пенсии, инвестиционные компоненты", — сказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он отметил, что государство не может отказаться от взятых на себя обязательств по отношению к россиянам, которые делали взносы в накопительную часть пенсии.