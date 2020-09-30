В профильном комитете Госдумы поддержали предложение профсоюзов отменить накопительную часть государственной пенсии.

"При существующем уровне недоверия граждан к пенсионной системе побудить их добровольно формировать накопительную пенсию без серьёзных гарантий и привлекательных условий будет очень сложно, очевидно, что нужно выводить из системы пенсионного страхования накопительную пенсию", — считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов .

Предложенный ранее правительством вариант автоподписки повысил социальную напряжённость, считает депутат.

"В своё время прозвучало предложение правительства сделать это по принципу автоподписки, чтобы у граждан это автоматически происходило. Это повысило социальную напряжённость, депутаты Госдумы выступили против. И от автоподписки отказались. Процесс поиска решения ещё не завершён, власти до сих пор пытаются найти приемлемый формат, каким образом предложить гражданам формировать накопительную пенсию", — сказал Нилов.