Россияне ответили на вопрос, сколько денег нужно зарабатывать, чтобы жить нормально.
"Больше трети опрошенных (31,2%) считают, что для этого нужно 50-70 тысяч рублей в месяц. Четверть респондентов (25%) назвала сумму в 70-100 тысяч рублей. Для 22,6% респондентов достаточно 35-50 тысяч рублей в месяц, 15,3% россиян для нормальной жизни требуется 100 тысяч рублей, а 5,4% считают, что им хватит от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. И лишь 0,5% россиян полагают, что для нормальной жизни хватит и 20 тысяч рублей или менее", — говорится в материалах исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.
Наибольшие желаемые зарплаты назвали жители Московского региона и Петербурга.
"Наибольшие финансовые запросы у жителей Москвы и Московской области. Более трети опрошенных (34,8%) считают, что для нормальной жизни нужно более 100 тысяч в месяц, 33,2% говорят о доходе в 70-100 тысяч рублей. Запросы жителей Петербурга скромнее: 31,5% опрошенных полагают, что для нормальной жизни нужно получать 70-100 тысяч рублей, 28,8% сообщили, что для этого достаточно 50-70 тысяч рублей", — говорится в исследовании, которое прошло с 24 по 28 сентября.
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