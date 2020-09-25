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В России запретили открывать детские кружки на цокольных этажах зданий

С 1 января 2021 года будет введён запрет на работу кружков для детей в подвалах и на цокольных этажах зданий. На официальном сайте правовой информации опубликовано соответствующее постановление.

В России запретили открывать детские кружки на цокольных этажах зданий

Запрет будет касаться развивающих центров и залов для проведения праздничных мероприятий. Помещение можно использовать для организации детского отдыха и развлечений, если это предусмотрено проектной документацией.

Согласно новым требования на мансарде здания нельзя проводить развлекательные мероприятия, а также организовывать детский отдых. Это связано с тем, что данный тип помещения не соответствует необходимому уровню огнестойкости.

В таких объектах нельзя размещать более 50 детей. Если на этаже предусмотрен только один эвакуационный выход, то количество детей должно быть не более 10.

Ранее "Правда.Ру" писала о порядке проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

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