С 1 января 2021 года будет введён запрет на работу кружков для детей в подвалах и на цокольных этажах зданий. На официальном сайте правовой информации опубликовано соответствующее постановление.
Запрет будет касаться развивающих центров и залов для проведения праздничных мероприятий. Помещение можно использовать для организации детского отдыха и развлечений, если это предусмотрено проектной документацией.
Согласно новым требования на мансарде здания нельзя проводить развлекательные мероприятия, а также организовывать детский отдых. Это связано с тем, что данный тип помещения не соответствует необходимому уровню огнестойкости.
В таких объектах нельзя размещать более 50 детей. Если на этаже предусмотрен только один эвакуационный выход, то количество детей должно быть не более 10.
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