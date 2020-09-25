Основным показателем нацпроекта "Жильё и городская среда" нужно сделать снижение стоимости квадратного метра жилплощади, предложили в Общественной палате.
"Мы бьёмся, снижаем процентную ставку по ипотеке, а стоимость квадратного метра растет. Давайте мы в качестве целевого показателя в паспорте нацпроекта "Жильё и городская среда" всё-таки поставим снижение стоимости квадратного метра", — сказала первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
Она считает, что в нацпроекте по обеспечению россиян жильём должны принять активное участие регионы России.
"ОП РФ подготовила законопроект, который сократит сроки обеспечения жильём нуждающихся, оптимизирует бюджетные расходы и повысит заинтересованность инвесторов в строительстве социального жилфонда. Предлагается ввести для наёмного жилья единое понятие социального жилищного фонда и установить универсальный договор социального найма по единым расценкам. Проекты по созданию социального жилья должны окупаться, если регионы предоставят бесплатные земельные участки, обеспечат территории инфраструктурой. Поддержка жильцам также будет оказана с помощью нового инструмента социальной защиты — субсидии на наем жилого помещения", — проинформировала Разворотнева.
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