По стоимости жилья предложили оценивать эффективность нацпроекта

Основным показателем нацпроекта "Жильё и городская среда" нужно сделать снижение стоимости квадратного метра жилплощади, предложили в Общественной палате.

"Мы бьёмся, снижаем процентную ставку по ипотеке, а стоимость квадратного метра растет. Давайте мы в качестве целевого показателя в паспорте нацпроекта "Жильё и городская среда" всё-таки поставим снижение стоимости квадратного метра", — сказала первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Она считает, что в нацпроекте по обеспечению россиян жильём должны принять активное участие регионы России.