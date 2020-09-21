Вологодское село Ферапонтово признано самым красивым в России

Село Ферапонтово Вологодской области вошло в список самых красивых деревень Российской Федерации. В селе расположен знаменитый Ферапонтов монастырь.

"Расположенный в селе ансамбль Ферапонтова монастыря XV-XVII веков — единственный в Вологодской области и один из 29 в России объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В его храме Рождества Богородицы полностью сохранились уникальные настенные фрески великого русского художника конца XV века Дионисия. Ферапонтово стало вторым населённым пунктом в области, который получил статус самой красивой деревни России. Первым в 2018 году в состав Ассоциации вошел город Тотьма", — говорится в сообщении правительства Вологодской области.

В селе установлен знак, свидетельствующий о включении населённого пункта в перечень самых красивых деревень России.