Олег Березин: кинотеатры надо открыть

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что кинотеатры должны уже давно открыться. Ведь, по его словам, не доказано, что поход в кинотеатр усилит риск заболеть.
"Уже давно надо было все кинотеатры открыть, потому что никакого научного обоснования, что именно кинотеатры являются источниками распространения вирусов, нет. Даже если посмотреть на решение федерального Роспотребнадзора, который снял все ограничения по рассадке зрителей в театрах, то, наверное, Роспотребнадзор что-то знает", — указал Березин.
В Минске 19 сентября запланированы акции протеста оппозиции, которые пройдут в разных регионах города.