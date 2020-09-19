Олег Березин: кинотеатры надо открыть

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что кинотеатры должны уже давно открыться. Ведь, по его словам, не доказано, что поход в кинотеатр усилит риск заболеть.