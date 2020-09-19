Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Тимур Садыков назвал два варианта, как можно получить доступ к заблокированному смартфону. Первый — получить пароль на сторонний ресурс. К примеру, на указанную ранее "электронку". А второй — сделать возврат к заводским настройкам.
"Ссылка для восстановления пароля может быть выслана на указанный заранее электронный адрес, отправлена в личный кабинет пользователя в социальных сетях или на сайте производителя. Это наилучший вариант, доступный, однако, лишь предусмотрительным пользователям, позаботившимся обо всем заранее", — отмечает эксперт.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".