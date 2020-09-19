Тимур Садыков: смартфон можно восстановить двумя способами

Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Тимур Садыков назвал два варианта, как можно получить доступ к заблокированному смартфону. Первый — получить пароль на сторонний ресурс. К примеру, на указанную ранее "электронку". А второй — сделать возврат к заводским настройкам.