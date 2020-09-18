Ловить краба под Мурманском разрешат с 2021 года, заявил губернатор

Камчатского краба, которого несколько лет назад завезли в Баренцево море, с августа будущего года можно будет ловить частным лицам.

"Мы добились возможности легально добывать краба на специальных рыболовных участках тем туристам, кто приезжает. Это станет возможно с августа 2021 года. Такие участки определены, нормативные акты вышли. Будет проведен эксперимент по легальной продаже улова рыбаками-любителями, возможно уже в 2021 году. Этот пилотный проект испытают сначала в одном регионе, затем, если опыт получится удачным, распространят на другие субъекты федерации", — сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он уверен, это разрешение пойдёт на пользу как и местным жителям, чтобы прокормить семью, так и туристам как новый вид активного отдыха.