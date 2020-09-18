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Ловить краба под Мурманском разрешат с 2021 года, заявил губернатор

Камчатского краба, которого несколько лет назад завезли в Баренцево море, с августа будущего года можно будет ловить частным лицам.

Ловить краба под Мурманском разрешат с 2021 года, заявил губернатор

"Мы добились возможности легально добывать краба на специальных рыболовных участках тем туристам, кто приезжает. Это станет возможно с августа 2021 года. Такие участки определены, нормативные акты вышли. Будет проведен эксперимент по легальной продаже улова рыбаками-любителями, возможно уже в 2021 году. Этот пилотный проект испытают сначала в одном регионе, затем, если опыт получится удачным, распространят на другие субъекты федерации", — сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он уверен, это разрешение пойдёт на пользу как и местным жителям, чтобы прокормить семью, так и туристам как новый вид активного отдыха.

"Для рыбаков-любителей в Баренцевом море правилами рыболовства установлена суточная норма вылова морских видов рыб суммарно в 100 кг (треска, пикша, сайда, зубатка, камбала, сельдь) и по 100 кг мойвы и сайки. Это возможность легально кормить свою семью, второе — это развитие прибрежных поселков, потому что туда сразу увеличится поток туристов, которые хотят вкусно поесть, третье — это больший объем свежей и качественной рыбы на берегу для продажи населению, для рынков, ресторанов и кафе", — отметил губернатор на Первом арктическом форуме "Доступная Арктика" в Петербурге.

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