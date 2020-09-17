Артём Кирьянов: введение продуктовых карточек чревато злоупотреблениями

В России предложили ввести продуктовые карточки, чтобы помочь людям, которые сталкиваются с нехваткой продовольствия. О том, поможет ли данная мера решить проблему, рассказал первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю ОП РФ Артём Кирьянов:

- Я думаю, что введение продуктовых карточек чревато злоупотреблениями. Это основное, что может помешать реализации этой неплохой идеи.

Дело в том, что сразу после того как государство скажет, что есть специальный режим оформления продуктовых наборов и карточек, найдутся незаконные механизмы, которые через коррупционные связи на местах сделают эту норму не самой лучшей для человека.

Если говорить о поддержке отдельных категорий населения, то это нужно делать адресно, деньгами и опираться не просто на статистику социальных служб, а всё-таки на то, что происходит в домохозяйствах.

На сегодняшний день очень часто встречаются ситуации, при которых по формальным признакам надо помогать, а на самом деле люди справляются. Тратить деньги со стороны бюджета на размазывание широким слоем государственной помощи не вполне эффективно.

Если возвращаться к вопросу введения карточек, то главные риски — это коррупционная составляющая на местах, нарушение законодательства по госзакупкам и, как следствие, недовольные граждане, которые получают помощь, но она не соответствует необходимому качеству, объёму и так далее.

К тому же надо понимать, что сегодня никто с голоду не умирает.

Мы всё-таки далеки от такой критической ситуации, при которой людям реально нечего есть сегодня, завтра и послезавтра. Такой ситуации я сегодня не вижу. Речь может идти о дополнительной поддержке, но базовая всё-таки есть", — заключил эксперт.