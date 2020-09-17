Названы телефоны, которые нельзя прослушать

Наименее подвержены прослушке мобильные телефоны, использующие определённый шифровой стандарт и новейшую технологию.

"Разговоры абонентов мобильных сетей, использующих шифрование стандарта А5/3 и технологии VoLTE, остаются самыми защищенными. Есть и аппараты, позволяющие снизить риск прослушки", — рассказал агентству "Прайм" эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин.

Для желающих не составит большого труда приобрести специализированное оборудование и прослушивать чужие телефонные разговоры в онлайн-режиме, считает специалист.