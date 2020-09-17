Наименее подвержены прослушке мобильные телефоны, использующие определённый шифровой стандарт и новейшую технологию.
"Разговоры абонентов мобильных сетей, использующих шифрование стандарта А5/3 и технологии VoLTE, остаются самыми защищенными. Есть и аппараты, позволяющие снизить риск прослушки", — рассказал агентству "Прайм" эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин.
Для желающих не составит большого труда приобрести специализированное оборудование и прослушивать чужие телефонные разговоры в онлайн-режиме, считает специалист.
"Большинство современных мобильных устройств до сих пор подвержены прослушке, в первую очередь, из-за различий в технических возможностях операторов связи. При наличии специализированного оборудования, которое при желании может приобрести любой, получение смыслового содержания разговора может происходить практически в режиме реального времени", — обратил внимание эксперт.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.