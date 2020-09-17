Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Учёные выяснили, почему в живой природе преобладает синий цвет
Ирина Шевкун: питание учеников может измениться
Беременна или нет: Шульженко сделала тест после ночи с Тарзаном
ЕС: активы всех, кто проходит по "делу Навального", нужно заморозить
Дубильные вещества хурмы способны ослабить COVID-19 - иследование
Зураб Кекелидзе: школьникам нужна психология
Овечкин хочет стать самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ
В Уфе врачи пришили сельчанину стопу, которую отрезала косилка
Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены кислотой - астрономы

Как в этом году изменился спрос на новогодние туры?

Россияне в этом году 50 процентов чаше бронируют туры по стране на новогодние праздники, чем в прошлом году.

Как в этом году изменился спрос на новогодние туры?

"Люди понимают, что на Новый год не стоит планировать отдых за рубежом, поэтому активно бронируют поездки на зимние каникулы по России. По предварительным данным, рост спроса составляет примерно 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — рассказал гендиректор крупного туроператора Илья Уманский.

Он полагает, что соотечественники не уверены в зарубежных новогодних турах и, поэтому заранее бронируют российские.

"Несмотря на то, что путешественники боятся выкупать путевки заранее, и глубина продаж остается очень низкой, спрос именно на новогодние каникулы резко вырос. Клиенты учитывают, что новогодние каникулы — это очень короткий и конкретный период. Понимают, что спустя какое-то время мест на российских курортах может не оказаться", — прокомментировал он ситуацию.

Последние материалы
Ирина Шевкун: питание учеников может измениться
Как в этом году изменился спрос на новогодние туры?
Беременна или нет: Шульженко сделала тест после ночи с Тарзаном
ЕС: активы всех, кто проходит по "делу Навального", нужно заморозить
Дубильные вещества хурмы способны ослабить COVID-19 - иследование
Зураб Кекелидзе: школьникам нужна психология
Овечкин хочет стать самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ
В Уфе врачи пришили сельчанину стопу, которую отрезала косилка
Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены кислотой - астрономы
В Вологде мужчина расплачивался в магазинах фальшивыми купюрами
Популярное
Мир. Новости мира
Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле

Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору﻿ "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.

Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле
Мельница мифов: эти загадочные змеи
Полезно знать
Мельница мифов: эти загадочные змеи
Мир. Новости мира
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Общество
За классное руководство могут лишить доплаты, заявили в Минпросвещения
Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов
Комментарии
Крым: долгий путь на Родину
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Дегтярёв рассказал о здоровье после вакцинации от коронавируса
Германия отменила визит Сергея Лаврова
Россия может оказаться в выигрыше от санкций из-за Навального
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Полезный завтрак, который сделает ваш день продуктивнее
Проблемная кожа: каких витаминов и элементов вам не хватает?
Грецкий орех как "праздник" для мозга и поддержка для иммунитета
Признаки, говорящие о нехватке витаминов в организме
Шесть привычек, способных сохранить нам здоровье и сделать счастливее
Чем дольше спишь, тем здоровее будешь
Светлана Тихановская: мне было бы о чём побеседовать с президентом РФ
Синдром хронической усталости: 7 новых типов
Эпидемиолог Гундаров: нет смысла делать вакцину от коронавируса
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Крым: долгий путь на Родину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников