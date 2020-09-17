Россияне в этом году 50 процентов чаше бронируют туры по стране на новогодние праздники, чем в прошлом году.
"Люди понимают, что на Новый год не стоит планировать отдых за рубежом, поэтому активно бронируют поездки на зимние каникулы по России. По предварительным данным, рост спроса составляет примерно 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — рассказал гендиректор крупного туроператора Илья Уманский.
Он полагает, что соотечественники не уверены в зарубежных новогодних турах и, поэтому заранее бронируют российские.
"Несмотря на то, что путешественники боятся выкупать путевки заранее, и глубина продаж остается очень низкой, спрос именно на новогодние каникулы резко вырос. Клиенты учитывают, что новогодние каникулы — это очень короткий и конкретный период. Понимают, что спустя какое-то время мест на российских курортах может не оказаться", — прокомментировал он ситуацию.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.