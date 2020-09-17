Как в этом году изменился спрос на новогодние туры?

Россияне в этом году 50 процентов чаше бронируют туры по стране на новогодние праздники, чем в прошлом году.

"Люди понимают, что на Новый год не стоит планировать отдых за рубежом, поэтому активно бронируют поездки на зимние каникулы по России. По предварительным данным, рост спроса составляет примерно 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — рассказал гендиректор крупного туроператора Илья Уманский.

Он полагает, что соотечественники не уверены в зарубежных новогодних турах и, поэтому заранее бронируют российские.