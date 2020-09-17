Врачи в Башкирии успешно пришили мужчине частично отрезанную косилкой стопу.

"Инцидент с 40-летним жителем деревни Алгазино Баймакского района Башкирии Рафисом Урмановым произошёл ещё в конце июля. Около полудня, работая в поле, мужчина получил производственную травму острым предметом, а именно: косилкой. С диагнозом "частичная травматическая ампутация правой стопы" мужчину с помощью санавиации доставили в отделение сосудистой хирургии городской клинической больницы в Уфе. Пациент после происшествия и до прибытия скорой потерял около литра крови", — написал министр здравоохранения региона Максим Забелин на своей странице в "Инстаграм".