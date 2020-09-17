Врачи в Башкирии успешно пришили мужчине частично отрезанную косилкой стопу.
"Инцидент с 40-летним жителем деревни Алгазино Баймакского района Башкирии Рафисом Урмановым произошёл ещё в конце июля. Около полудня, работая в поле, мужчина получил производственную травму острым предметом, а именно: косилкой. С диагнозом "частичная травматическая ампутация правой стопы" мужчину с помощью санавиации доставили в отделение сосудистой хирургии городской клинической больницы в Уфе. Пациент после происшествия и до прибытия скорой потерял около литра крови", — написал министр здравоохранения региона Максим Забелин на своей странице в "Инстаграм".
Он отметил, что хирурги провели операцию быстро и успешно. Пришитая стопа приживается и срастается.
"Мужчине в экстренном порядке была проведена реплантация правой стопы. Операция прошла успешно. Послеоперационный период проходит с положительной динамикой. Можно уже с уверенностью сказать, что травмированная конечность прижилась и срастается", — сообщил Забелин.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.