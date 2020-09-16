Как защититься от мошенников в Сети, советы эксперта

В соцсетях, как и в реальной жизни, нужно быть довольно осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников. В том числе, выкладывайте как можно меньше личной информации и фото.
"По информации из билетов можно определить, когда семья будет вне дома. В эти даты грабители могут проникнуть в дом или угнать семейный автомобиль. Интернет-мошенники, используя данные билетов, присылают ложные уведомления от имени авиакомпаний, которые приводят путешественников к финансовым потерям", — предостерегает эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.