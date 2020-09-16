Психолог: вторжение в личное пространство недопустимо

Психолог Анастасия Шабалина объяснила, что личные границы необходимы каждому человеку. Они помогают защитить себя, лучше себя понять, осознать свои интересы. Границы должны формироваться ещё в детстве. А кроме того, необходимо уважать личные границы других людей.