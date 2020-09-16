Психолог Анастасия Шабалина объяснила, что личные границы необходимы каждому человеку. Они помогают защитить себя, лучше себя понять, осознать свои интересы. Границы должны формироваться ещё в детстве. А кроме того, необходимо уважать личные границы других людей.
"Знание и понимание личных границ формирует окружение, в котором эти правила уважают и соблюдают. Это закладывается ещё в семье. Границы бережно защищают нашу самооценку, помогают правильно расставлять приоритеты и сохранять баланс между разными сферами жизни", — сказала Анастасия Шабалина.
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