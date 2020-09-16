Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием
В Госдуме одобрили тотальное отслеживание товаров
Футболист "ПСЖ" Ди Мария может получить шесть матчей за плевок
Неменский: конституционная реформа может успокоить белорусов
Постпредство РФ при ЕС: у нас есть вопросы по делу Навального
Навальный - винтик в геополитической игре и с ним всё туманно
Представители России и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Политолог: есть надежда, что Рубикон в Белоруссии пройден
Путин считает, что РФ противостоит коронавирусу эффективно

Психолог: вторжение в личное пространство недопустимо

Психолог Анастасия Шабалина объяснила, что личные границы необходимы каждому человеку. Они помогают защитить себя, лучше себя понять, осознать свои интересы. Границы должны формироваться ещё в детстве. А кроме того, необходимо уважать личные границы других людей.

"Знание и понимание личных границ формирует окружение, в котором эти правила уважают и соблюдают. Это закладывается ещё в семье. Границы бережно защищают нашу самооценку, помогают правильно расставлять приоритеты и сохранять баланс между разными сферами жизни", — сказала Анастасия Шабалина.

Последние материалы
Футболист "ПСЖ" Ди Мария может получить шесть матчей за плевок
Психолог: вторжение в личное пространство недопустимо
Неменский: конституционная реформа может успокоить белорусов
Постпредство РФ при ЕС: у нас есть вопросы по делу Навального
Навальный - винтик в геополитической игре и с ним всё туманно
Представители России и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Политолог: есть надежда, что Рубикон в Белоруссии пройден
Путин считает, что РФ противостоит коронавирусу эффективно
Зеленский: мы все осуждаем покушение на господина Навального
Отмена визита Лаврова - сигнал Берлину: пора задуматься о риторике
Популярное
Политика. Новости и аналитика
В Кремле ответили на вопрос об отставке Лукашенко

Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.

В Кремле ответили на вопрос об отставке Лукашенко
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Личность в культуре
Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце хочет вернуть Павла Прилучного
Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов Конрад Ренкас Ложная история для американизации Польши Конрад Ренкас
Комментарии
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Крым: долгий путь на Родину
Крым: долгий путь на Родину
США готовят РФ "самые страшные санкции на Земле"
Военный эксперт Коротченко: при Зеленском Киев перешёл красную черту
Оппозиция Белоруссии хочет финансовой помощи от ЕС
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Зеленский не хочет называть связь с Москвой "отношениями"
Новые старые: чего можно ожидать на выборах в Госдуму в 2021 году
Трамп: Россия может быть заинтересована в победе Байдена
Зеленский анонсировал очередную встречу лидеров "нормандского формата"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников