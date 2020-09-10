Минюст намерен наказать адвокатов обеих сторон по делу Михаила Ефремова

Минюст России планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского.

"Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э. М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А. А. Добровинского. Указания внести соответствующие представления на адвокатов направлены в территориальные управления Минюста по Республике Северная Осетия — Алания и по Москве", — сообщили в Министерстве, добавив, что оба представления будут направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с актером Михаилом Ефремовым.

Александр Добровинский является адвокатом стороны потерпевших, а Эльман Пашаев — защитник обвиняемого в судебном процессе в деле о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Обвиняемый получил восемь лет лишения свободы и обязан заплатить 800 тысяч рублей компенсации семье погибшего.