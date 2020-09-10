Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков положительно оценил развитие природоохранных мер. Он заявил, что теперь Россия намного больше заботится об экологии, чем раньше. Но после добавил, что развитие этой отрасли не должно мешать развитию других важных государственных отраслей.
"Мы действительно в нашем прошлом не уделяли вопросам экологии должного внимания, но сейчас, вы видите, ситуация изменилась. При этом все-таки нужно признать, что реализация природоохранных мер не должна быть сдерживающим фактором для развития экономики и социальной сферы", — заявил Песков.
Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.