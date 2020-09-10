Дмитрий Песков: экология не должна мешать экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков положительно оценил развитие природоохранных мер. Он заявил, что теперь Россия намного больше заботится об экологии, чем раньше. Но после добавил, что развитие этой отрасли не должно мешать развитию других важных государственных отраслей.