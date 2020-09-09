Памфилова отчиталась о готовности избирательной системы к голосованию

Памфилова сообщила о полной готовности избирательной системы страны к предстоящим в конце недели выборам.

11 — 13 сентября в 41 регионе России пройдут выборы глав субъектов РФ, довыборы депутатов Госдумы, выборы в региональные Законодательные собрания и в органы местного самоуправления.

"Могу с уверенностью доложить о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования 13 сентября и двум дням ему предшествующим, 11 и 12 сентября", — сказала Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова на заседании ЦИК.

Она заверила, что в этом году выборы должны пройти максимально честно, открыто и качественно.