Памфилова сообщила о полной готовности избирательной системы страны к предстоящим в конце недели выборам.
11 — 13 сентября в 41 регионе России пройдут выборы глав субъектов РФ, довыборы депутатов Госдумы, выборы в региональные Законодательные собрания и в органы местного самоуправления.
"Могу с уверенностью доложить о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования 13 сентября и двум дням ему предшествующим, 11 и 12 сентября", — сказала Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова на заседании ЦИК.
Она заверила, что в этом году выборы должны пройти максимально честно, открыто и качественно.
"Эта кампания, этот единый день голосования должен пройти как никогда качественно, как плод наших усилий нескольких лет. Максимально прозрачно, открыто, честно. Уверена, что мы можем с этой задачей справиться", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?