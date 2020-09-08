Более трети опрошенных россиян полностью не удовлетворены уровнем безопасности в школах и детских садах.

"65% опрошенных россиян среднего возраста считают, что во времена их обучения в услугах безопасности и видеонаблюдения в школах и детских садах не было необходимости", — говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности".

Аналитики провели опрос более 1300 россиян с целью выяснить, как они относятся к уровню охраны в образовательных учреждениях и должны ли их дети постоянно находиться под надзором во время учёбы.

"Лишь 17% опрошенных полностью удовлетворены уровнем безопасности в заведениях, где учатся их дети. 48% респондентов в целом положительно относятся к текущим охранным мерам в школах и детских садах, но считают, что ряд вещей можно было бы улучшить. 35% родителей вообще не удовлетворены тем, как обеспечивают безопасность их детей во время учебного процесса.

В целом подавляющее большинство (82%) опрошенных россиян положительно относятся к возможности улучшения охранных мероприятий в детских дошкольных образовательных учреждениях и школах", — отмечается в исследовании.