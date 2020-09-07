Выходившая на телеканале "Культура" с 2000 года программа "Тем временем. Смыслы" больше не выйдет в эфир.
"Начался новый сезон на канале "Культура". Но завтра некоторые из вас в привычное время включат телевизор — и не увидят нас. "Смыслы" никуда не делись и когда-нибудь и где-нибудь они появятся. Я начинаю сбор средств на большой, сложный и дорогой в производстве документальный проект, посвящённый истории голода 1932-1933 годов в Поволжье. А дальше буду смотреть. Ничего драматического не произошло", — написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" Александр Архангельский, который вёл программу с 2002 года.
Он напомнил, что до 2018 года программа выходила под названием "Тем временем". Телеведущий отметил, что не знает причин закрытия программы.
"Гипотетически могу предположить, что ушёл весь таймслот, связанный с общественными программами. Я не вижу в сетке ни программы Михаила Швыдкого, ни программы Виктора Третьякова. Наверное, это всё-таки закрытие некой тематической ниши и переход на другую тематическую нишу", — предположил Архангельский в беседе с агентством РБК.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.