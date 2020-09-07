На телеканале «Культура» закрыли программу, выходившую 20 лет

Выходившая на телеканале "Культура" с 2000 года программа "Тем временем. Смыслы" больше не выйдет в эфир.

"Начался новый сезон на канале "Культура". Но завтра некоторые из вас в привычное время включат телевизор — и не увидят нас. "Смыслы" никуда не делись и когда-нибудь и где-нибудь они появятся. Я начинаю сбор средств на большой, сложный и дорогой в производстве документальный проект, посвящённый истории голода 1932-1933 годов в Поволжье. А дальше буду смотреть. Ничего драматического не произошло", — написал на своей странице в соцсети "Фейсбук" Александр Архангельский, который вёл программу с 2002 года.

Он напомнил, что до 2018 года программа выходила под названием "Тем временем". Телеведущий отметил, что не знает причин закрытия программы.