Всенародный ревизор, телеведущая Елена Летучая лишилась внушительной суммы со своего банковского счёта. Мошенники? Нет! Приставы. Как оказалось, Елена была должна банку более трёхсот тысяч рублей. Но отдавать их не спешила. Тогда приставы по решению суда получили доступ к её счетам и списали сумму, нужную для погашения кредита.
"Судебные приставы выявили расчетные счета, принадлежащие должнице, в одном из городских банков. Денежные средства на счете были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи SMS-сообщения", — сообщили в УФССП.
На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.