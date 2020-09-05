Кто и за что лишил Елену Летучую внушительной суммы

Всенародный ревизор, телеведущая Елена Летучая лишилась внушительной суммы со своего банковского счёта. Мошенники? Нет! Приставы. Как оказалось, Елена была должна банку более трёхсот тысяч рублей. Но отдавать их не спешила. Тогда приставы по решению суда получили доступ к её счетам и списали сумму, нужную для погашения кредита.