Фургал попросил прислушаться к протестующим в Хабаровске

Бывший глава Хабаровского региона призвал уважать мнение людей, протестующих в столице и других городах края.

"Люди продолжают выходить на многотысячные акции. Считаю, что их мнение нужно уважать. Сотни тысяч моих избирателей имеют право знать, что происходит в отношении меня. 16 лет я, кроме поощрений и наград, ничего не получал. И вот сейчас я слышу, что мной создана группа лиц, которая занималась устранением неугодных людей. Должно быть чувство меры", — заявил бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда в Москве.

Фургал также проинформировал суд о давлении на него со стороны следствия.

"Старший следователь дал мне понять, что, если не признаю вину, к уголовной ответственности привлекут мою бывшую жену и старшую дочь", — цитирует экс-губернатора РБК.

Защитник Фургала на процессе заявил, что он и его подзащитный против инициативы стороны обвинения проводить процесс в закрытом режиме.