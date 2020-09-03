Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Как Александр Лукашенко оценивает отношения России и Белоруссии
Учёные обнаружили в России более 300 новых видов рыб
Лукашенко: Германия сфальсифицировала диагноз Навального
Лукашенко не верит: президент РБ заявил, что Меркель говорит неправду
В Белоруссии начались кадровые перестановки
Кабмин второй раз отверг предложение об отмене транспортного налога
Элиты России незначительно влияют на общество
Михаил Шуфутинский: раз в год оно возвращается
Мечты министра: Шойгу хочет построить город в Сибири

Минздарв: Сигареты без ароматизаторов заставят отказаться от курения

Общество

Минздрав России подтвердил разработку концепции по сокращению курильщиков в стране.

Минздарв: Сигареты без ароматизаторов заставят отказаться от курения

Сегодня газета "Коммерсант" написала, что Министерство здравоохранения РФ разработало концепцию для антитабачной кампании до 2035 года. Чиновники предложили запретить использовать при производстве сигарет красители, ароматизаторы и прочие добавки.

"Основная задача плана антитабачных мероприятий — обеспечить решение тех задач, которые поставлены концепцией осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции в РФ на период до 2035 года и дальнейшую перспективу. Конечной целью является сокращение потребления табака и никотиносодержащей продукции. Поскольку осуществляется межведомственная проработка плана, в Министерстве здравоохранения считают нецелесообразным давать комментарии до завершения работы по нему", — ответили РИА Новости в Минздраве РФ.

Последние материалы
В Белоруссии начались кадровые перестановки
Кабмин второй раз отверг предложение об отмене транспортного налога
Россияне просрочили кредитов и займов на триллион рублей
Элиты России незначительно влияют на общество
Михаил Шуфутинский: раз в год оно возвращается
Мечты министра: Шойгу хочет построить город в Сибири
Юлия Ковальчук: надо по лестницам ходить аккуратней!
Школьников 65 субъектов РФ подключили к цифровой платформе Сбербанка
Ходят слухи: Яна Рудковская беременна
США грозит России новыми проблемами
Популярное
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова в прозрачном купальнике поразила фанатов своей фигурой

Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.

Ирина Салтыкова в прозрачном купальнике поразила фанатов своей фигурой
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
Новости Белоруссии
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
Личность в культуре
Валентин Гафт отметит 85-летний юбилей в кругу семьи
Новости Белоруссии
Эксперты: Белоруссия станет Крымом или Южной Осетией
Любовь Степушова США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко при﻿знался в авторитаризме и захотел перемен Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам стать отличниками производительности труда Усам Оздемиров
Комментарии
Россияне просрочили кредитов и займов на триллион рублей
Соцопрос: "Белоруссию присоединить, Батьке выдать автомат"
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
От "хайли лайкли" к "зер варшайнлих": на Западе заговорили о "тотальном бойкоте" России
Соцопрос: "Белоруссию присоединить, Батьке выдать автомат"
США начали разыгрывать "религиозную карту" в Белоруссии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
7-летний принц Джордж приобщается к "традиционному спорту"
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Дональд Туск рассказал, какой сценарий реализует Россия в Белоруссии
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Чем отравили Алексея Навального, по мнению немецких специалистов
Чего добились страны СССР за годы независимости
Возвращение "Новичка": в Германии нашли причину отравления Навального?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников