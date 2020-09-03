Минздарв: Сигареты без ароматизаторов заставят отказаться от курения

Минздрав России подтвердил разработку концепции по сокращению курильщиков в стране.

Сегодня газета "Коммерсант" написала, что Министерство здравоохранения РФ разработало концепцию для антитабачной кампании до 2035 года. Чиновники предложили запретить использовать при производстве сигарет красители, ароматизаторы и прочие добавки.