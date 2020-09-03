Минздрав России подтвердил разработку концепции по сокращению курильщиков в стране.
Сегодня газета "Коммерсант" написала, что Министерство здравоохранения РФ разработало концепцию для антитабачной кампании до 2035 года. Чиновники предложили запретить использовать при производстве сигарет красители, ароматизаторы и прочие добавки.
"Основная задача плана антитабачных мероприятий — обеспечить решение тех задач, которые поставлены концепцией осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции в РФ на период до 2035 года и дальнейшую перспективу. Конечной целью является сокращение потребления табака и никотиносодержащей продукции. Поскольку осуществляется межведомственная проработка плана, в Министерстве здравоохранения считают нецелесообразным давать комментарии до завершения работы по нему", — ответили РИА Новости в Минздраве РФ.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.