В Казани заявили, что установили мировой рекорд по количеству танцоров брейк-данса, одновременно вращающихся на голове.
"Во Дворце единоборств "Ак Барс" 100 танцоров выполнили известный элемент брейкинга — хедспин. Новый мировой рекорд во время международного турнира по COMBOnation был приурочен к 100-летию ТАССР.
Финал международного турнира по брейк-дансу и граффити COMBOnation X2 прошел в Казани в новом экстрим-парке "Урам" при поддержке Минмолодежи РТ ", — говорится в сообщении агентства "Татар-информ", которое ссылается на пресс-службу Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) включил брейк-данс в программу олимпийских игр. Первые олимпийские соревнования по этому виду спорта состоятся в 2024 году в Париже.
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