В Казани заявили, что установили мировой рекорд по количеству танцоров брейк-данса, одновременно вращающихся на голове.

"Во Дворце единоборств "Ак Барс" 100 танцоров выполнили известный элемент брейкинга — хедспин. Новый мировой рекорд во время международного турнира по COMBOnation был приурочен к 100-летию ТАССР.

Финал международного турнира по брейк-дансу и граффити COMBOnation X2 прошел в Казани в новом экстрим-парке "Урам" при поддержке Минмолодежи РТ ", — говорится в сообщении агентства "Татар-информ", которое ссылается на пресс-службу Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.