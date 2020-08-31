В преддверии 1 сентября Президентская библиотека представила материалы, которые помогут сделать обучение школьников интереснее.
"На портале представлены мультимедийные уроки, виртуальные экскурсии и выставки, учебные фильмы. В ходе занятий можно познакомиться с редкими документами разных эпох. Мультимедийные уроки посвящены Конституции, российской истории в произведениях писателей, избирательным системам, существовавшим в России, восстанию декабристов, закону Древней Руси — Русской Правде", — говорится в сообщении пресс-службы Президентской библиотеки.
В библиотеке есть видеолекции известных учёных и артистов. Для посетителей доступны виртуальные экскурсии на крейсер "Аврора", в Госмузей обороны и блокады Ленинграда, дом-музей Юлиана Семёнова.
"Также Президентская библиотека реализует просветительский проект "Государика". Его главная цель — в доступной форме познакомить школьников с национальным наследием, отражающим теорию, историю и практику российской государственности. Всего представлены семь основных разделов: "Президентская летопись", "Государственные символы", "Конституция России", "Государственная власть", "Российский народ", "Территория России", "Русский язык"", — говорится в сообщении.
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