Материалы Президентской библиотеки помогут в День знаний

В преддверии 1 сентября Президентская библиотека представила материалы, которые помогут сделать обучение школьников интереснее.

"На портале представлены мультимедийные уроки, виртуальные экскурсии и выставки, учебные фильмы. В ходе занятий можно познакомиться с редкими документами разных эпох. Мультимедийные уроки посвящены Конституции, российской истории в произведениях писателей, избирательным системам, существовавшим в России, восстанию декабристов, закону Древней Руси — Русской Правде", — говорится в сообщении пресс-службы Президентской библиотеки.

В библиотеке есть видеолекции известных учёных и артистов. Для посетителей доступны виртуальные экскурсии на крейсер "Аврора", в Госмузей обороны и блокады Ленинграда, дом-музей Юлиана Семёнова.