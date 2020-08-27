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Ирина Булыгина: "Фуросемид пропадает из аптек каждые 2-3 года"

Общество

Из российских аптек исчез жизненно важный препарат для реанимации. Представители Независимого медицинского сообщества утверждают, что фуросемид в инъекционной форме сейчас не продаётся в аптеках, а запасы препарата в больницах уже заканчиваются. Ситуацию прокомментировала эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина.

"Что касается фуросемида, то такая ситуация повторяется практически каждые 2-3 года, потому что субстанция одна, её изготавливают всего лишь несколько предприятий. Если субстанции нет, то и готовой формы нет. Это уже не первый раз, когда он пропадает из аптек, потому что в производстве его просто нет.

Объяснить исчезновение субстанции я не могу, потому что её закупают в Китае. Вообще у нас все предприятия, которые изготавливают лекарственные препараты (за исключением наркотических), являются частными. Заставить частного производителя делать то, что в данный момент нужно стране, невозможно. Его можно просто попросить или уговорить тем или иным способом. Это вопрос уже давным-давно в Минпромторге обсуждался.

Я работала на многих предприятиях, в том числе и на производстве наркотических лекарственных средств. На федеральных государственных унитарных предприятиях всё жёстко регламентировалось, то есть было планирование.

У Минпромторга должны быть данные о необходимом для страны количестве таблеток от кашля, инъекционной формы анальгина и т. д.

Ведь эти все цифры были, их просто нужно аккумулировать. При наличии сегодняшних средств коммуникации и обработки информации я не понимаю, почему это до сих пор не сделано.

Каково решение проблемы?

Государство это не закупает. Его производят только частные предприятия. Если сырья нет, им негде его купить, значит, они не могут наработать этот препарат, готовую форму.

Так как есть перечень жизненно важных лекарственных средств, должен быть какой-то стратегический запас этих препаратов. Если у предприятия эти препараты попадают в этот перечень, значит, государство должно с этими производителями заключать договор.

За это лето фуросемид, по-моему, уже второй раз пропадает. Это не уникальный препарат, есть еще другие препараты мочегонного действия. Трагедии в этом нет.

Так как все эти предприятия частные, то нужно разработать какую-то другую систему работы, потому что должна быть фармацевтическая, то есть лекарственная безопасность", — заключила эксперт.

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