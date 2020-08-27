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Учитель географии подал в суд на рэпера Моргенштерна

Общество

Артём Васильев, учитель географии Моргенштерна, составил судебный иск на своего бывшего ученика. Он обвиняет его в том, что рэпер сравнил школу с домом для рабов, сообщает Telegram-канал Mash.

В одном из интервью исполнитель заявил, что считает школу домом, с выходящими из него рабами. Школьному учителю не понравилось сравнение Моргенштерна, поэтому он решил подать на него в суд.

Васильев обвиняет рэп-исполнителя в призыве молодёжи к отказу от получения необходимого образования, а также к алкоголизму.

Жалобу поддержал музыкант Юрий Семенюк. Он заявил, что все драгоценности Моргенштерна должны быть проданы, вырученные от продажи деньги направить на учёбу.

24 июля состоялся первый концерт Моргенштерна после режима самоизоляции. Он проходил в сочинском ресторане "Виноград", который потом пришлось закрыть на два месяца.

 

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