Строители метро в Петербурге начали забастовку из-за долгов по зарплате

В Петербурге восемь метростроителей объявили забастовку. Они отказались выходить из шахты метро после ночной смены и требуют выплатить им долги по заработной плате.

"Восемь человек после ночной смены остались под землей на Красносельско-Калининской линии. Существует техническая задержка по выплате заработной платы сотрудникам "Метроподземстроя", являющегося субподрядчиком "Метростроя". Для покрытия задолженности перед сотрудниками предприятия с первого сентября планируется перевести весь штат "Метроподземстроя" — 264 человека — в филиал "Метростроя", где уже не ожидается задержек по заработной плате", — сообщила официальный представитель генподрядчика.

В компании "Метрострой" заверили, что после приемки работ в скором времени состоится часть выплаты долга по зарплате рабочим.