Счётная палата России нашла ошибки в работе ПФР, которые приводят к недоплатам или переплатам пенсий.

"В системе учёта в Пенсионном фонде России выявлены ошибки. Это открытие на одного и того же получателя пенсии двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Если у заявителя на момент назначения пенсии было два или более счета, ее размер мог устанавливаться только по одному.

К занижению пенсии может приводить смена фамилии женщин, вышедших замуж. Недополученные из-за этих ошибок деньги пенсионерам доплачивают не всегда", — говорится в отчёте аудиторов Счётной палаты.