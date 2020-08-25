Счётная палата России нашла ошибки в работе ПФР, которые приводят к недоплатам или переплатам пенсий.
"В системе учёта в Пенсионном фонде России выявлены ошибки. Это открытие на одного и того же получателя пенсии двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Если у заявителя на момент назначения пенсии было два или более счета, ее размер мог устанавливаться только по одному.
К занижению пенсии может приводить смена фамилии женщин, вышедших замуж. Недополученные из-за этих ошибок деньги пенсионерам доплачивают не всегда", — говорится в отчёте аудиторов Счётной палаты.
Аудиторы выборочно проверили 45 пенсионных дел, в которых объединялись счета, и выявили нарушения в более чем половине случаев. Россиянам вначале недоплатили 2,2 млн рублей. Затем ошибки были исправлены. Ещё одним недочётом фонда является выплата пенсий на умерших пенсионеров.
"Территориальные органы ПФР выплачивают пенсии после смерти граждан на сотни миллионов рублей, а родственники умерших снимают деньги со счетов из-за несвоевременного поступления сведений о смерти в ПФР. На 1 января 2020 года, из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 млн рублей", — говорится в отчёте СП.
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