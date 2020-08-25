Последние 64 года сеть ресторанов быстрого питания KFC использовала слоган "Пальчики оближешь", который запомнился и полюбился многим.
Однако пандемия коронавируса уже начала менять мир, как это прогнозировали многие эксперты. Сеть решила избавиться от известного слогана, поскольку он не вписывается в текущие реалии.
"Мы считаем — и с этим согласятся все — что текущий год выдался не таким, как предыдущие. Поэтому в настоящий момент наш слоган выглядит не совсем подходящим. По этой причине мы объявляем паузу в его использовании", — сообщили представители KFC.
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