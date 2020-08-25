Посетители KFC больше не будут "облизывать пальчики". Из-за COVID-19

Последние 64 года сеть ресторанов быстрого питания KFC использовала слоган "Пальчики оближешь", который запомнился и полюбился многим.

Однако пандемия коронавируса уже начала менять мир, как это прогнозировали многие эксперты. Сеть решила избавиться от известного слогана, поскольку он не вписывается в текущие реалии.