Врачи нашли у блогеров изменения в организме

Люди, которые много времени проводят в соцсетях, находятся в своеобразной позе. Она приводит к изменению внешности.

"Проводить практически весь день в сидячем положении и со смартфоном или планшетом в руках — не полезно для здоровья. От этого не улучшается ни зрение, ни общее состояние мышечной системы, ни работа остальных систем организма. Плюс к этому такой образ жизни приводит к изменению формы лица. Привычное положение для использования смартфона — это держать его на уровне груди и опустить голову к нему. Постоянно опущенная голова, приводит к появлению второго подбородка даже у молодых и не слишком грузных людей", — рассказал радио Sputnik пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

По словам пластического хирурга с проблемой второго подбородка сталкиваются даже 25-летние парни и девушки. Для избавления от лишней детали на лице врач рекомендует специализированную гимнастику.