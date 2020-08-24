Люди, которые много времени проводят в соцсетях, находятся в своеобразной позе. Она приводит к изменению внешности.
"Проводить практически весь день в сидячем положении и со смартфоном или планшетом в руках — не полезно для здоровья. От этого не улучшается ни зрение, ни общее состояние мышечной системы, ни работа остальных систем организма. Плюс к этому такой образ жизни приводит к изменению формы лица.
Привычное положение для использования смартфона — это держать его на уровне груди и опустить голову к нему. Постоянно опущенная голова, приводит к появлению второго подбородка даже у молодых и не слишком грузных людей", — рассказал радио Sputnik пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.
По словам пластического хирурга с проблемой второго подбородка сталкиваются даже 25-летние парни и девушки. Для избавления от лишней детали на лице врач рекомендует специализированную гимнастику.
"Профессии, связанные с социальными сетями и постоянной работой в смартфоне, очень сильно влияют на тонус платизмы, так называется мышца, которая идет от подбородка до ключицы. Постоянно опущенная голова влияет на ее состояние. От такой позы она становится глубинной.
С этой проблемой начали приходить пациенты молодого возраста от 25 и до 40 лет. Они постоянно "сидят в телефоне" и смотрят вниз, за счет чего второй подбородок образуется очень рано. Таким пациентам я назначаю гимнастику для повышения тонуса мышц в этой зоне ", — пояснил врач.
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