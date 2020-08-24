В России с понедельника, 24 августа, вступили в силу поправки в федеральный закон об "Обязательном страховании автогражданской ответственности" (ОСАГО).
"Одним из основных положений закона является возможность страховщиков при формировании цен в ОСАГО учитывать качество вождения и соблюдение правил дорожного движения. Повышенная тарификация предусмотрена за грубые нарушения ПДД, правил эксплуатации автомобиля, а также за наказания при управлении машиной в состоянии опьянения.
Страховые компании вправе добавлять и другие критерии, которые будут влиять на тариф. Однако им запрещено вводить дискриминирующие факторы (по национальной, расовой, языковой принадлежности и другие)", — говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован на портале нормативно-правовой информации.
Базовые ставки ОСАГО для "легковушек" россиян сместятся на 10 процентов в обе стороны. Также возвращается процедура техосмотра.
После 30 сентября для приобретения полиса обязательно получение диагностической карты. Автовладелец теперь должен предоставлять фото въезда и выезда на станцию техобслуживания. Нарушения правил техосмотра будут фиксироваться при помощи видеокамер.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.