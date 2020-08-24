В России с понедельника, 24 августа, вступили в силу поправки в федеральный закон об "Обязательном страховании автогражданской ответственности" (ОСАГО).

"Одним из основных положений закона является возможность страховщиков при формировании цен в ОСАГО учитывать качество вождения и соблюдение правил дорожного движения. Повышенная тарификация предусмотрена за грубые нарушения ПДД, правил эксплуатации автомобиля, а также за наказания при управлении машиной в состоянии опьянения.

Страховые компании вправе добавлять и другие критерии, которые будут влиять на тариф. Однако им запрещено вводить дискриминирующие факторы (по национальной, расовой, языковой принадлежности и другие)", — говорится в пояснительной записке к документу, который опубликован на портале нормативно-правовой информации.