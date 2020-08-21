Собянин назвал условие, при котором ученики пойдут на дистанционку

Дистанционное обучение может стать реальностью в новом учебном году. Но не всеобщее, а для отдельных классов.

Об этом рассказал в эфире ТК "Россия -1" мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, школьники будут переводиться на дистанционный формат обучения, если в классе подтвердится диагноз "коронавирус" хотя бы у одного ребенка.

То есть, дистанционное обучение придёт на смену привычному всем карантину - оно будет продолжаться для "изолированных классов" 2 недели.

Проще говоря, строиться учебный процесс будет так:

нет в классе больных с COVID - дети ходят в школу;

кто-то один заразился коронавирусом - класс ушел "на удаленку";

позанимались дистанционно 2 недели, никто больше не заболел - возвращаются в школу.

К слову, на сегодняшний день, как рассказал московский мэр, ежедневно выявляется 25-30 школьников с COVID.

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