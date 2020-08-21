Собянин назвал условие, при котором ученики пойдут на дистанционку

Дистанционное обучение может стать реальностью в новом учебном году. Но не всеобщее, а для отдельных классов.
Об этом рассказал в эфире ТК "Россия -1" мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, школьники будут переводиться на дистанционный формат обучения, если в классе подтвердится диагноз "коронавирус" хотя бы у одного ребенка.
То есть, дистанционное обучение придёт на смену привычному всем карантину - оно будет продолжаться для "изолированных классов" 2 недели.
Проще говоря, строиться учебный процесс будет так:
К слову, на сегодняшний день, как рассказал московский мэр, ежедневно выявляется 25-30 школьников с COVID.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.