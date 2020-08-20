Если Роспотребнадзор не одумается, то будет дистанционка

19 европейских стран перешагнули ключевой порог новых коронавирусных инфекций за первую половину августа. В ЕС начинает расти тревога — не пришла ли к ним пресловутая "вторая волна"?

А как обстоят дела в России? Насколько правдоподобны слухи, что школы только начнут учиться очно, а потом — опять дистанционка?

Об этом корреспондент "Правды.Ру" поговорила с Олегом Смолиным, первым заместителем председателя Комитета по образованию Государственной Думы. Он хоть и не вирусолог, но явно "в теме".

Я могу только повторить заявление опытного синоптика: самый точный прогноз погоды — завтра все возможно.

Поэтому ситуация со школами точно будет зависеть от ситуации с пандемией. До сих пор, как мы знаем, грипп не приводил к массовому переводу на дистанционное обучение. Но невозможно исключить, что после опыта с пандемией образовательные власти придут к выводу, что лучше дистанционное обучение, чем никакого, на фоне полного карантина.

Мой прогноз, что в большинстве регионов России учебный год начнется не в дистанционном режиме, а в нормальном. Но не исключаю, что кое-где может быть и дистанционка. Это первое. Второе. Мы должны понимать, что если буквально исполнить все требования Роспотребнадзора, то многие школы и вузы будут просто вынуждены переходить на дистанционный режим.

Например, один из Омских вузов подсчитал затраты за один семестр, если им придется выполнить все требования Роспотребнадзора: сменные маски всем студентам за счет вуза, специальные приспособления для очистки воздуха, ежедневная термометрия. Причем не просто термометрия, а запись результатов термометрии в журналы. Резюме:

последние студенты пройдут контрольно-пропускные пункты к концу занятий.

по деньгам: придется за семестр дополнительно потратить порядка 20 миллионов рублей, которых у университета нет.

Это реальные расчеты. Поэтому университет принял решение начинать занятия, во всяком случае, проводить лекции в дистанционном режиме. Что касается семинарских занятий, ситуация может быть отдельной.

Что касается школ, то, похоже, Роспотребнадзор отказался от требования делить классы пополам, что потребовало бы удвоения и количества уроков, и количества классов, и количества учителей, соответственно.

Но весьма вероятно, что будет применена формула подвижного начала занятий, когда одни классы начинают с первого урока, вторые — со второго, третьи — с третьего (дальше, думаю, уже невозможно) — возникают так называемые подвесные смены. Такая версия тоже вполне возможна.

Остальное будет зависеть от ситуации с пандемией.

Поэтому сейчас совсем точного прогноза не даст ни один самый опытный вирусолог.