На голосовании в Ульяновской области люди заполняли бюллетени на пеньке

В селе в Ульяновской области голосование по поправкам к Конституции проводилось около частного жилого дома на пеньке, который выступал в качестве стола.

"Это не избирательный участок был. Это было голосование на территории вне помещения для голосования. В этом селе Комаровка этот пень является таким столом около дома, у него даже рядом скамейка стоит. Та фотография, которая была размещена с этим пеньком, она была сделана до начала голосования — только члены комиссии туда прибыли и сделали красивое селфи около этого пенька. Чуть попозже они развернули там место для голосования с использованием конструкции для обеспечения тайны голосования — пластиковой П-образной. Там бюллетень заполнялся и кидался в рядом стоящий с этой конструкцией переносной ящик для бюллетеней. Там никаких жалоб по этому поводу не было", — рассказал член Ульяновского областного избиркома с правом решающего голоса Иван Гусев.

Он пояснил, что пластиковая конструкция в селе Комаровка закрывала руки и сам бюллетень в момент его заполнения.