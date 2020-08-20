Рейтинг регионов по уровню качества и доступности школьного образования представила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Регионы с высокими показателями — Петербург , коэффициент 199 из 200, Москва (198), Кемеровская область (190). Низкие показатели — Курганская область (119), Магаданская (103), Адыгея (122)", — сообщила детский омбудсмен.

"Уровень доступности школьного образования рассчитывался с учетом процента учащихся в сельской местности, в городах, в регионе в целом, числа детей, не обучающихся из-за плохого материального положения или причин, связанных со здоровьем.

Кузнецова пояснила, что при составлении рейтинга качества школьного обучения рассматривали и изучали целый спектр параметров.

"При расчёте рейтинга учитывали бюджет на одного школьника, количество детей, не подлежащих обучению, процент выбывших и не продолживших обучение, количество школьников, систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, детей, обучающихся во 2-3 смены, выпускников, не получивших аттестат.

В рейтинге качества школьного образования лидирует Москва, Петербург, Ленинградская, Белгородская и Московская области. Самый низкий показатель у Ингушетии", — рассказала Анна Кузнецова.