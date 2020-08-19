В Пятигорске возобновили работу питьевые галереи с минеральной водой

В Пятигорске Ставропольского края вновь открылись для горожан и отдыхающих питьевые галереи и бюветы с минеральной водой. Работа бюветов была приостановлена из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.

"Центральная питьевая галерея (ул. Кирова 26 а), бюветы №1 (пересечение ул. Карла Маркса с ул. Лермонтова) и №19 (в районе Лазаревской церкви) работают в полном объёме. Минеральная вода прошла все необходимые санитарные процедуры и анализы", — написал глава города-курорта Дмитрий Ворошилов на своей странице в Instagram.

Лечение минеральными водами рекомендуется проводить только по предписанию врача и под присмотром медицинского персонала, напомнили в пресс-службе города-курорта. Вода из источников намного активнее столовой минеральной воды, отмечается в публикации на сайте городской администрации.