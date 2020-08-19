На восстановление экологии в Иркутской области направили более 430 млн

В Иркутской области хорошие новости: правительство направит более 430 млн рублей на исправление химического загрязнения и восстановление экологии после утечек опасных веществ.

Глава правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что из-за загрязнения в Уссолье-Сибирском уже два года объявлен режим ЧС, однако только сейчас наконец-то будут предприняты меры.