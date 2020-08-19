В Иркутской области хорошие новости: правительство направит более 430 млн рублей на исправление химического загрязнения и восстановление экологии после утечек опасных веществ.
Глава правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что из-за загрязнения в Уссолье-Сибирском уже два года объявлен режим ЧС, однако только сейчас наконец-то будут предприняты меры.
"Там, действительно, непростая ситуация. Десятилетиями копились отходы химического производства. Есть загрязнение почвы и воды", — сказал он.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.