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Роспотребнадзор нашёл на кухнях россиян главный источник заразы

Общество

Роспотребнадзор нашёл на кухнях россиян место, в котором в 200 тысяч раз больше микроорганизмов, чем на сиденье унитаза.

"У губок очень пористая структура, кроме того, они поролоновые, и их практически невозможно промыть и продезинфицировать. За незначительное количество времени, за неделю, губка, как инкубатор, выращивает микроорганизмов в 200 тысяч раз больше, чем на сидении унитаза", — рассказала радио "Спутник" начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

По ее словам, для нужно использовать разные губки для мытья посуды и корнеплодов. А лучше вообще их заменить синтетическими пластмассовыми щётками.

"В раковине мы моем и корнеплоды, и мясную продукцию, и посуду, и раковину. Лучше выделить отдельную губку для мытья раковины. Рекомендуется выделить отдельную щетку или хотя бы губку для мытья овощей. Вместо губок лучше использовать щетки или кусочки ткани. Заменить губку можно обычными синтетическими пластмассовыми щетками, которые можно регулярно мыть, ошпаривать кипятком, дезинфицировать", — посоветовала Раева.

 

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