Роспотребнадзор нашёл на кухнях россиян главный источник заразы

Роспотребнадзор нашёл на кухнях россиян место, в котором в 200 тысяч раз больше микроорганизмов, чем на сиденье унитаза.

"У губок очень пористая структура, кроме того, они поролоновые, и их практически невозможно промыть и продезинфицировать. За незначительное количество времени, за неделю, губка, как инкубатор, выращивает микроорганизмов в 200 тысяч раз больше, чем на сидении унитаза", — рассказала радио "Спутник" начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

По ее словам, для нужно использовать разные губки для мытья посуды и корнеплодов. А лучше вообще их заменить синтетическими пластмассовыми щётками.