Скончался депутат Мосгордумы Николай Губенко.
"Он долго болел", — сообщил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, артист Евгений Герамов.
Депутат был многогранным человеком — актером, сценаристом и режиссером, имел звание народного артиста РСФСР, а также являлся последним министром культуры СССР.
Список фильмов Николая Губенко значим для русского зрителя: "Пришел солдат с фронта", "Пароль не нужен" и другие.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.