Скончался депутат Мосгордумы Николай Губенко

Скончался депутат Мосгордумы Николай Губенко.

"Он долго болел", — сообщил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, артист Евгений Герамов.

Депутат был многогранным человеком — актером, сценаристом и режиссером, имел звание народного артиста РСФСР, а также являлся последним министром культуры СССР.

Список фильмов Николая Губенко значим для русского зрителя: "Пришел солдат с фронта", "Пароль не нужен" и другие.