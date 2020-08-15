В Индии тестируют три вакцины от коронавируса

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал об успехах своей страны в борьбе с коронавирусом и сопутствующим экономическим кризисом.

В ходе выступления в день 74-й годовщины независимости Индии от Великобритании он отметил, что будут созданы 7 масштабных инфраструктурных проектов на 1,46 трлн долларов, которые должны восстановить экономический урон после пандемии. Также он сообщил, что проходят тестирование три разные вакцины от COVID-19. При успешном испытании планируется массовое производство.