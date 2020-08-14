В центре столицы завершили расселение первого дома по программе реновации: 130 москвичей въехали в новые квартиры.
"Более 130 москвичей дома 10 "А" по 2-му Красногвардейскому проезду в Пресненском районе переехали в комфортные квартиры в новостройке в Мукомольном проезде. В настоящее время префектура Центрального административного округа занимается выводом пятиэтажки из эксплуатации и передачей под снос.
Всего в новостройку в Мукомольном проезде должны переехать жители 21 дома — более 3 тысяч человек", — говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества.
Столичная программа реновации — это переселение более одного миллиона москвичей из старого жилья, в основном из пятиэтажных "хрущёвок", в новые квартиры. Жилье построено за счет городского бюджета. В Москве по программе реновации сдали в эксплуатацию 60 домов, заселение только что началось.
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