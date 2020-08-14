В центре столицы завершили расселение первого дома по программе реновации: 130 москвичей въехали в новые квартиры.

"Более 130 москвичей дома 10 "А" по 2-му Красногвардейскому проезду в Пресненском районе переехали в комфортные квартиры в новостройке в Мукомольном проезде. В настоящее время префектура Центрального административного округа занимается выводом пятиэтажки из эксплуатации и передачей под снос.

Всего в новостройку в Мукомольном проезде должны переехать жители 21 дома — более 3 тысяч человек", — говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества.