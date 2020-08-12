Протесты активистов остановили разработку шихана Куштау в Башкирии

В Башкирии экологические активисты отстояли известняковый шихан Куштау, где содовая компания вела геологоразведочные работы.

"На данный момент геологоразведка не проводится. На первой стадии расчистка участков леса должна была быть произведена, мы ее начали 27 июля, но потом не смогли продолжить, потому что нашей технике, работникам препятствовали местные активисты. Данный вопрос — геологоразведка — пока на паузе. Но мы намерены эту работу продолжить", — сказал заместитель генерального директора Башкирской содовой компании Рустем Басыров.

Он обеспокоен тем, что если у предприятия не будет сырьевой базы, оно может закрыться, а люди останутся без работы. Замдиректора отметил, что с разрешительными документами у компании все в порядке.