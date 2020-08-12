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Протесты активистов остановили разработку шихана Куштау в Башкирии

Общество

В Башкирии экологические активисты отстояли известняковый шихан Куштау, где содовая компания вела геологоразведочные работы.

"На данный момент геологоразведка не проводится. На первой стадии расчистка участков леса должна была быть произведена, мы ее начали 27 июля, но потом не смогли продолжить, потому что нашей технике, работникам препятствовали местные активисты. Данный вопрос — геологоразведка — пока на паузе. Но мы намерены эту работу продолжить", — сказал заместитель генерального директора Башкирской содовой компании Рустем Басыров.

Он обеспокоен тем, что если у предприятия не будет сырьевой базы, оно может закрыться, а люди останутся без работы. Замдиректора отметил, что с разрешительными документами у компании все в порядке.

"Там не так все просто, не только мы одна сторона этих документов, там есть вторая сторона, есть арендаторы, есть арендодатели в лице министерства лесного хозяйства республики. Наша компания готова все показать, тем более что копии всех документов мы показывали на горе активистам", — заверил Басыров.

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