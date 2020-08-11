Подмосковная учительница смогла подготовить 13 стобалльников по ЕГЭ

Учитель русского языка и литературы Марина Шушкевич из Подмосковья сумела воспитать тринадцать школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.

"Учитель русского языка и литературы Марина Шушкевич из Лицея научно-инженерного профиля в подмосковном Королёве в этом году подготовила 13 стобалльников по Единому государственному экзамену. Марина Николаевна — рекордсмен среди учителей по количеству стобалльников, это лучший результат", — рассказали в министерстве образования Мособласти.

Всего в Московской области более полутысячи педагогов, чьи воспитанники набрали 100 баллов на ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что в Башкирии выплатят премии по 50 тысяч рублей более ста учителям, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов.