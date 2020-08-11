Учитель русского языка и литературы Марина Шушкевич из Подмосковья сумела воспитать тринадцать школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.
"Учитель русского языка и литературы Марина Шушкевич из Лицея научно-инженерного профиля в подмосковном Королёве в этом году подготовила 13 стобалльников по Единому государственному экзамену. Марина Николаевна — рекордсмен среди учителей по количеству стобалльников, это лучший результат", — рассказали в министерстве образования Мособласти.
Всего в Московской области более полутысячи педагогов, чьи воспитанники набрали 100 баллов на ЕГЭ.
Ранее сообщалось, что в Башкирии выплатят премии по 50 тысяч рублей более ста учителям, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов.
"В этом году в республике 127 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Еще три выпускника сдали экзамен на 100 баллов по нескольким предметам. Из тех, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов, 35 экзаменов по химии, 25 — по русскому языку, по 20 работ по физике и информатике", — рассказал министр образования Башкирии.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.