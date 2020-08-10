В Башкирии выплатят премии учителям за успешные ЕГЭ их учеников

В Башкирии выплатят премии по 50 тысяч рублей более ста учителям, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов.

"С этого года планируется выплата премии учителям общеобразовательных организаций, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ. Размер этой премии составляет 50 тыс. рублей каждому учителю, независимо от количества 100-балльников. На сегодняшний день в их числе 106 педагогов, количество, конечно, может незначительно увеличиться по результатам апелляции, которая завершается завтра. На выплату премии предварительно потребуется сумма до 5,5 млн рублей", — сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин.

В этом году в республике 127 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Еще 3 выпускника сдали экзамен на 100 баллов по нескольким предметам.